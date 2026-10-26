УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. В Свердловской области после капремонта открыли поликлинику в Верхнем Тагиле. Общий объем инвестиций составил 85 млн руб.: более 25 млн руб. направлено из федерального бюджета, свыше 60 млн — из областного.

В департаменте информполитики региона сообщили, что обновлено почти 2 тыс. кв. м площади медучреждения. В двухэтажном здании, построенном в 1953 году, полностью заменены инженерные коммуникации, выполнена перепланировка и отделка помещений. Поликлиника оснащена новой мебелью, оборудованием, смонтирована понятная навигация.

На первом этаже разместили процедурный, прививочный, хирургический и маммографический кабинеты, флюорографию, на втором этаже кабинеты участковых терапевтов, узких специалистов и новые стоматологические кабинеты для взрослых и детей.

У персонала появились комфортные зоны отдыха, а современное оснащение кабинетов, новое оборудование, цифровые технологии позволяет быстрее и точнее проводить диагностику. Медицинскую помощь в учреждении получают более 10 тыс. человек города Верхнего Тагила и двух поселков.

Модернизация медучреждений проходит при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера. «На уровне региона мы создаем в медицинских учреждениях современную среду, где комфортные условия, диагностическое оборудование и квалифицированные врачи способствуют тому, чтобы жители своевременно обращались к специалистам, в том числе для прохождения диспансеризации. К решению задачи укрепления системы здравоохранения региона должны подключиться и местные администрации в части привлечения медицинских кадров, и предприятия, которые могут взять на себя обновление медико-санитарных частей, где заводчане проходят профилактические осмотры», — сообщал губернатор ранее.