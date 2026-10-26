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В Свердловской области после капремонта открыли поликлинику в Верхнем Тагиле

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. В Свердловской области после капремонта открыли поликлинику в Верхнем Тагиле. Общий объем инвестиций составил 85 млн руб.: более 25 млн руб. направлено из федерального бюджета, свыше 60 млн — из областного.

В департаменте информполитики региона сообщили, что обновлено почти 2 тыс. кв. м площади медучреждения. В двухэтажном здании, построенном в 1953 году, полностью заменены инженерные коммуникации, выполнена перепланировка и отделка помещений. Поликлиника оснащена новой мебелью, оборудованием, смонтирована понятная навигация.

На первом этаже разместили процедурный, прививочный, хирургический и маммографический кабинеты, флюорографию, на втором этаже кабинеты участковых терапевтов, узких специалистов и новые стоматологические кабинеты для взрослых и детей.

У персонала появились комфортные зоны отдыха, а современное оснащение кабинетов, новое оборудование, цифровые технологии позволяет быстрее и точнее проводить диагностику. Медицинскую помощь в учреждении получают более 10 тыс. человек города Верхнего Тагила и двух поселков.

Модернизация медучреждений проходит при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера. «На уровне региона мы создаем в медицинских учреждениях современную среду, где комфортные условия, диагностическое оборудование и квалифицированные врачи способствуют тому, чтобы жители своевременно обращались к специалистам, в том числе для прохождения диспансеризации. К решению задачи укрепления системы здравоохранения региона должны подключиться и местные администрации в части привлечения медицинских кадров, и предприятия, которые могут взять на себя обновление медико-санитарных частей, где заводчане проходят профилактические осмотры», — сообщал губернатор ранее.

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