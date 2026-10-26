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В аэропорту Кольцово с 28 октября закроется пограничный ветконтроль

УрБК. Екатеринбург, 26.10.2026. В аэровокзальном комплексе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге с 28 октября прекращает свою работу пограничный ветеринарный пункт контроля.

Такое решение принято по распоряжению Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает пресс-служба аэропорта. С указанной даты международный сертификат для перевозки за рубеж домашних животных воздушным транспортом специалисты Россельхознадзора будут оформлять по ул. Грузчиков, 4, в Екатеринбурге.

Контактные тел.: 8 (343) 227-68-87, 8 800-100-7196, режим работы — круглосуточно. «Просим учитывать эту информацию при планировании путешествий за границу с питомцами», — сообщили в пресс-службе.

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Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
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