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ММК вошла в топ-10 крупнейших компаний Большого Урала

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Сергей Петруша
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Сергей Петруша

УрБК, Магнитогорск, 26.10.2026. Группа ММК вошла в число лидеров рейтинга журнала «Эксперт-Урал». Группа показала лучший результат среди металлургических компаний макрорегиона по итогам 2025 года.

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») сообщили, что журнал опубликовал рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири.

Группа ММК с выручкой 609,865 млрд руб. (консолидированная отчетность по МСФО за 2025 год) заняла девятое место, став единственным металлургическим предприятием в топ-10 рейтинга. Список охватывает компании, располагающиеся на территории регионов Большого Урала (Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия).

Цель проекта аналитического центра «Эксперт» — выявить компании, которые вносят основной вклад в уральскую экономику, и проанализировать роль крупного бизнеса в развитии Урало-Западносибирского региона. Место в рейтинге определяется путем ранжирования компаний по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2025 году.

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