В Свердловской области назначен новый глава регионального отделения Сбербанка

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Новым руководителем свердловского отделения Сбербанка назначен Руслан Львов. Он сменил на этом посту Владислава Шиленко. О кадровых изменениях официально сообщила пресс-служба банка.

«До перехода в Свердловскую область Руслан Львов долго работал в системе Сбербанка, в основном в Поволжье. В 2024 году он на время покинул банк и возглавил одно из предприятий крупного промышленно-металлургического холдинга, а в 2026 году вернулся — уже на должность заместителя управляющего Свердловским отделением», — сообщили в пресс-службе.

В. Шиленко руководил отделением с 2020 года.