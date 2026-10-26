Роспотребнадзор не нашел загрязнения атмосферы в районе горящих цистерн на путях СвЖД

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. В Свердловской области в районе возгорания железнодорожных цистерн не обнаружены загрязнения воздуха. Исследование провело и опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

«По результатам исследований качества атмосферного воздуха в населенных пунктах в районе возгорания железнодорожных цистерн на перегоне Решеты-Седельниково не выявлено превышение гигиенических нормативов по загрязняющим воздух веществам, характерным для данного вида возгорания», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в ночь на 26 октября на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково участка Решеты — Арамиль в Свердловской области. С путей сошли 39 вагонов, в результате загорелись семь цистерн. Пожар удалось локализовать. Открытое горение ликвидировано в 12:44. Пострадавших нет, об этом ранее сообщило МЧС региона со ссылкой на данные Свердловской железной дороги (СвЖД).