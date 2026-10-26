ГлавнаяНовости
Вчера09:09

Семь цистерн загорелись в Свердловской области после схода поезда с рельс

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2206. В Свердловской области семь цистерн загорелись после схода поезда с рельс на перегоне Решеты – Седельниково. Всего, по данным регионального ГУ МЧС, с путей сошли 20 вагонов.

«По информации Свердловской железной дороги, наблюдается горение 7 цистерн, сошло с путей 20 вагонов. В 04:47 произведена расцепка горящих вагонов, восстановительным поездом производится буксировка 54 не горящих вагонов на безопасное расстояние», — сообщили в свердловском ГУ МЧС.

В СвЖД уточнили, что движение пассажирских поездов на участке не осуществляется. Специалисты Роспотребнадзора начали замеры качества воздуха в районе возгорания цистерн.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото: уральская транспортная прокуратура
16 июля 202609:37

На СвЖД задержаны девять пассажирских поездов из-за схода вагонов в Пермском крае

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2026. На Свердловской железной дороге задержаны девять пассажирских поездов из-за схода вагонов грузового поезда в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ФПК. «В связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги в пути следования задерживаются пассажирские поезда», — говорится в сообщении. Задержаны составы, следовавшие по маршрутам: № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург, № 109 Новый Уренгой — Москва, № 1 Владивосток — Москва, № 85 Серов — Москва, № 72 Санкт-Петербург
03 марта 202609:37

Движение поездов на перегоне Ферма — Бахаревка СвЖД полностью восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2026. Движение поездов на перегоне Ферма — Бахаревка Свердловской железной дороги (СвЖД) полностью восстановлено. В пресс-службе СвЖД сообщили, что движение открыто 3 марта в 3:05 (мск) по второму пути на перегоне Ферма — Бахаревка. Поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме. Напомним, на перегоне между станциями «Ферма» и «Бахаревка» в 01:02 по местному времени 2 марта на участке железной дороги между станциями «Пермь 2» и «Шаля» Свердловской железной дороги (СвЖД) произошел сход десяти вагонов грузового поезда. Один из сошедших вагонов, перевозивший зерно,
17 июля 202609:37

СК возбудил уголовное дело после схода вагонов на участке СвЖД в Пермском крае

УрБК, Пермь, 17.07.2026. Следователи возбудили уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда на перегоне Кишерть — Шумково на участке Свердловской железной дороги в Пермском крае, где были повреждены железнодорожные пути и объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». По данным следствия, в результате происшествия, произошедшего в ночь на 16 июля, были повреждены железнодорожные пути и другие
Фото: Уральская транспортная прокуратура
02 марта 202609:37

На сетях СвЖД сошли с путей десять вагонов

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2026. На участке железной дороги между станциями «Пермь 2» и «Шаля» Свердловской железной дороги (СвЖД) произошел сход десяти вагонов грузового поезда. Один из сошедших вагонов, перевозивший зерно, задел локомотив технического электропоезда, который также сошел с рельсов, сообщила Свердловская железная дорога (СвЖД) в своем телеграм-канале. Инцидент произошел на перегоне между станциями «Ферма» и «Бахаревка» в 01:02 по местному времени 2 марта. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время проводятся работы по устранению последствий происшествия. В связи с