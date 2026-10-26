Семь цистерн загорелись в Свердловской области после схода поезда с рельс

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2206. В Свердловской области семь цистерн загорелись после схода поезда с рельс на перегоне Решеты – Седельниково. Всего, по данным регионального ГУ МЧС, с путей сошли 20 вагонов.

«По информации Свердловской железной дороги, наблюдается горение 7 цистерн, сошло с путей 20 вагонов. В 04:47 произведена расцепка горящих вагонов, восстановительным поездом производится буксировка 54 не горящих вагонов на безопасное расстояние», — сообщили в свердловском ГУ МЧС.

В СвЖД уточнили, что движение пассажирских поездов на участке не осуществляется. Специалисты Роспотребнадзора начали замеры качества воздуха в районе возгорания цистерн.