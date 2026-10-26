МВД сочло преждевременным введение автоматических штрафов с дронов

УрБК, Москва, 26.10.2026. МВД России считает преждевременным введение автоматических штрафов за выезд на встречную полосу на основании фото- и видеоматериалов, полученных с беспилотников. В Минтрансе концептуально поддерживают инициативу, но выступают за комплексный подход к ее реализации, сообщает «Коммерсантъ».

В МВД отметили, что действующие методы работы Госавтоинспекции позволяют в достаточной мере предупреждать нарушения правил дорожного движения. В ведомстве также указали на обстановку, связанную со специальной военной операцией, и атаки беспилотников на российские города и критически важные объекты.

«В условиях проведения специальной военной операции и постоянных атак вражеских БПЛА на российские города и критически важные объекты, инфраструктуру, сложившегося напряжения в обществе рассмотрение вопроса о возможности нормативного закрепления использования рассматриваемых технических средств представляется преждевременным», — говорится в ответе МВД ассоциации ОКО, объединяющей производителей дорожных камер и программного обеспечения.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции используют беспилотники для выявления нарушений ПДД, в том числе выезда на встречную полосу. Полученные материалы используют при оформлении протоколов и рассмотрении дел в суде. Автоматические штрафы за такие нарушения с использованием дронов не предусмотрены.

Ассоциация ОКО предложила правительству перевести фиксацию нарушений с воздуха в автоматический режим по аналогии с контролем скорости. Инициативу объяснили необходимостью усилить надзор за соблюдением ПДД.

По данным ГИБДД, за девять месяцев 2026 года в России произошло 5,7 тыс. ДТП с выездом на встречную полосу, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в отдельных регионах, включая Ингушетию, Кировскую и Ивановскую области, а также Карелию число таких аварий увеличилось.

В Минтрансе поддержали развитие технологий автоматической фиксации нарушений, однако указали на необходимость комплексного регулирования их применения. Ведомство сослалось на поручения президента РФ от 26 февраля о расширении использования беспилотных авиационных систем для государственного контроля. По данным издания, Минтранс также разработал план мероприятий по использованию единой системы идентификации беспилотников, применяемых в контрольной деятельности.