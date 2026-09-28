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Вчера12:32

В России на год отменены проверки пострадавшего от атак БПЛА бизнеса

УрБК, Москва, 28.09.2026. Правительство РФ ввело мораторий до 1 октября 2027 года на проверки коммерческих объектов, пострадавших от атак БПЛА. Соответствующее постановление подписано и опубликовано на сайте правительства.

Мораторий распространяется на объекты, получившие ущерб в результате атак с 1 января 2026 года. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. «По отношению к ним (предприятиям — прим. УрБК) не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий», — говорится в сообщении правительства РФ.

О необходимости ввести в 2027 году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, ранее говорил генпрокурор РФ Александр Гуцан. Он предлагал распространить ограничение в том числе на проверки со стороны органов прокуратуры.

В конце августа правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на объекты группы RWB (объединенная компания Wildberries & Russ). Им предоставили годовую отсрочку по некоторым налогам и страховым взносам, а налоговые проверки приостановили до конца 2026 года.

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