УрБК, Москва, 26.10.2026. Свердловская область заняла 25-е место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья для семей. Исследование провело и опубликовало «РИА Новости».

Согласно исследованию, снимать двухкомнатную квартиру и одновременно покрывать повседневные расходы могут 58,3% семей Свердловской области. Для этого семье из двух работающих взрослых и двух детей необходим ежемесячный доход в размере 118,3 тыс. руб.

Показатель Свердловской области оказался выше среднероссийского уровня: в целом по стране доля семей, которым доступна аренда двухкомнатной квартиры в январе–сентябре 2026 года, составила 53,6%. За год доступность выросла на 3,5 п. п., а рост зафиксирован в 81 регионе. В 19 субъектах РФ не менее 60% семей могут позволить себе аренду двухкомнатной квартиры.

Помимо Свердловской области, в число относительно благополучных по доступности аренды вошла Тюменская область — 57,5% семей и необходимый доход 121,3 тыс. рублей (27-е место). Челябинская область расположилась на 23-й строчке: аренда доступна 58,6% семей при требуемом доходе 110,6 тыс. рублей. Курганская область заняла 46-е место — 51,3% семей и 105,6 тыс. рублей.

Лидерами же рейтинга стали Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа: в ХМАО аренда двухкомнатной квартиры доступна 77,5% семей (необходимый доход — около 140 тыс. рублей), в ЯНАО — 77,4% (более 183 тыс. рублей). Третье место заняла Магаданская область с показателем 72,1% и доходом свыше 209 тыс. руб.

Наименее доступной аренда оказалась в ряде регионов Северного Кавказа — Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане, что эксперты связывают с относительно невысокими зарплатами. В среднем российской семье для аренды двухкомнатной квартиры и покрытия базовых расходов в 2026 году требовался доход около 131 тыс. руб. в месяц.