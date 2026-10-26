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РНПК обсуждает с участниками рынка введение нового правила по перестрахованию деструктивных рисков

УрБК, Москва, 26.10.2026. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обсуждает с участниками рынка введение нового правила по перестрахованию рисков терроризма и диверсий (ТиД). Об этом рассказали «Коммерсанту» несколько источников в страховых компаниях. 

Речь идет о введении оговорки в облигаторные (в отношении группы объектов на общих условиях) договоры, согласно которой условия перестрахования могут ужесточиться в случае реализации значительных убытков. Как уточняет один из источников, превышение порога объема убытков (резервов заявленных убытков и произведенных выплат страхового возмещения) в 200 млрд руб. в отношении перестрахования указанных рисков по событиям после 1 октября 2026 года ведет к росту тарифа до 50% от максимального агрегатного лимита (в настоящее время 1%) и снижению любых лимитов ответственности перестраховщика в пять раз.

При этом об изменении условий РНПК будет уведомлять страховщиков заранее. Если страховщик согласен с такими условиями, он подписывает дополнительное соглашение, если нет — перестраховщик имеет право отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке через письменное уведомление контрагента, отмечает другой собеседник. Такие изменения распространятся на все основные договоры страхования, в отношении которых уже действует перестрахование, а также на основные договоры страхования, заключаемые после даты вступления изменений в силу, отмечают источники.

Внедрила новую концепцию РНПК перестрахования рисков 1 августа текущего года. Текст договора для всех страховщиков универсальный, при этом он предусматривает деление всех объектов на сегменты с формированием для них коробочных продуктов с выделением единых условий. Для большей части отраслей базовый лимит ограничивается 10 млрд руб., а тариф составляет 1% от страховой суммы. Франшизы и собственное удержание страховых компаний могут достигать 250 млн руб. Объем выплат по договорам входящего перестрахования РНПК в первом полугодии 2026 года составил почти 38 млрд руб.

В целом очередное изменение правил должно простимулировать развитие рыночного перестрахования. Однако при перестраховании друг у друга «компании могут столкнуться с накоплением одних и тех же рисков на балансе нескольких участников рынка, и в случае крупного системного убытка это создает угрозу одновременного ухудшения финансового положения сразу нескольких страховщиков», считают отдельные эксперты.

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