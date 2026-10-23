В Екатеринбурге выставят на аукцион участок под КРТ с образовательным центром

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Электронный аукцион на право комплексного развития незастроенной территории в поселке Исток Екатеринбурга планируется провести в течение 90 дней. На участке инвестор должен будет построить образовательно-культурный центр и жилые дома, сообщили в администрации города.

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Участок площадью более 21 тыс. кв. м расположен в районе улиц Главной и Механизаторов. Согласно условиям проекта, инвестор должен разработать документацию по планировке территории в течение шести месяцев после заключения договора, а реализовать проект полностью — за семь лет.

Ключевым объектом станет образовательно-культурный центр площадью не менее 4 тыс. кв. м, в котором разместят начальную школу и культурно-досуговый центр. Инвестор должен будет построить здание, выполнить внутреннюю чистовую отделку и установить необходимое для эксплуатации оборудование.

В школьном блоке предусмотрены учебные кабинеты, информационно-библиотечный центр, столовая, спортивный зал и кабинет врача. В культурно-досуговом центре оборудуют концертный зал со сценой, помещения для занятий и раздевалки.

В течение трех лет после заключения договора инвестор должен будет передать здание со всей инфраструктурой в собственность муниципалитета. Помимо центра, проект предусматривает строительство жилых домов разной этажности, обустройство парковок и благоустройство территории.

Участок в районе улиц Главной и Механизаторов стал первой площадкой в Екатеринбурге, где механизм комплексного развития территории (КРТ) применили к незастроенной территории, а не к районам с ветхим жильем или бывшими производственными объектами.

Екатеринбург также представлен среди победителей первого Всероссийского конкурса КРТ. Свердловская область получила награду в номинации «Лучший проект КРТ жилой застройки с расселением аварийного жилищного фонда» за проект в квартале улиц Шефской, Энтузиастов и Баумана.