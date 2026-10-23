Больше 300 тысяч свердловчан не могут покинуть страну из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Судебные приставы совместно с сотрудниками Линейного отдела МВД России по аэропорту Кольцово 21 октября провели акцию «Узнай о своих долгах».

В пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области сообщили, что в регионе ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации более 300 тыс. должников, в том числе 14 тыс. должников по алиментам.

«Акция «Узнай о своих долгах» проводится с плановой периодичностью и носит информативный характер. В зале вылета аэропорта каждый желающий, предъявив паспорт, смог оперативно получить информацию о имеющихся долгах (штрафы, в том числе ПДД, задолженности по налогам, коммунальным платежам и другим) и проверить наличие ограничения на выезд за пределы страны.

Судебные приставы напоминают жителям области: проверить себя на наличие долгов и оплатить их можно на сайте с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, узнать подробную информацию о ходе исполнительного производства и погасить задолженность можно на сайте «Госуслуги» в разделе «Органы власти» — «ФССП России».