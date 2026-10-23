Строители «Атома» залили более 300 кубометров бетона на стройке очистных сооружений в Сысерти

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026 Строители холдинга «Атом» на площадке по строительству очистных сооружений в Сысерти заканчивают работы по выносу газопровода и сетей напорной канализации — пять линий различного диаметра от 160 до 450 мм.

В пресс-службе «Атома» сообщили, что в фундаменты будущих инженерных объектов проектом заложено почти 200 буронабивных свай, из которых выполнено уже более 130. Кроме того, завершены работы по возведению резервуара привозных сточных вод.

«Мы приняли почти 300 кубометров бетона — и это без учета устройств свай. Сделали фундаменты для строительства административно-бытового корпуса и пункта приема ЖБО. Ведутся работы по армированию фундаментной плиты блока биологической очистки — самого масштабного блока в проекте очистных сооружений», — рассказал руководитель проектов строительного холдинга «Атом» Андрей Кропачев.

Всего проектом предусмотрено строительство 15 технологических и вспомогательных зданий и сооружений, а также значительный объем инженерных сетей. Общая площадь застройки составит более 5,1 тыс. кв. м. Помимо биологической очистки в новых очистных будет использоваться высокоэффективная мембранная доочистка, для этого проектом предусмотрено 12 мембранных модулей. Эта современная технология обеспечивает доочистку стоков до уровня требований СанПиН воды, что окажет позитивное влияние на экологическую обстановку Сысерти. Завершить работы по строительству очистных сооружений по условиям контракта необходимо до конца 2028 года, рассказали в пресс-службе холдинга.