Свердловский губернатор оценил перспективы модернизации системы водоотведения в Сысерти

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер посетил площадку строительства новых очистных сооружений в Сысерти. Действующие объекты, работающие по классической технологии очистки активным илом, принимают стоки централизованной городской канализации, а также жидкие бытовые отходы (ЖБО) из частного сектора Сысерти, Кашино и Верхней Сысерти. Из‑за высокой степени износа и недостаточной производительности инфраструктура не отвечает потребностям динамично развивающейся территории.

Контракт на возведение нового комплекса был заключен в декабре 2025 года. Проект стоимостью 3 млрд рублей рассчитан на обеспечение качественного водоотведения для более чем 30 тыс. жителей, а также объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба холдинга «Атом».

Новый объект представляет собой высокотехнологичный автоматизированный комплекс: в его состав войдут 15 технологических и вспомогательных зданий и сооружений, а также обширная сеть инженерных коммуникаций. Общая площадь застройки превысит 5,1 тыс. кв. м. Генеральным подрядчиком выступает строительный холдинг «Атомстройкомплекс».

По словам главы холдинга, заслуженного строителя России Валерия Ананьева, проект предусматривает не только биологическую очистку, но и высокоэффективную мембранную доочистку — для этого предусмотрено 12 мембранных модулей.

«Помимо биологической очистки в новых очистных будет использоваться высокоэффективная мембранная доочистка, для этого проектом предусмотрено 12 мембранных модулей. Эта современная технология обеспечивает доочистку стоков до уровня требований СанПиН к качеству воды, что окажет позитивное влияние на экологическую обстановку Сысерти», — отметил он.

Валерий Ананьев также сообщил о промежуточных результатах: за летний сезон выполнены работы по выносу сетей напорной канализации, строительству резервуара привозных сточных вод и устройству свайных полей для основных технических объектов. В планах на зимний период — завершить весь объём бетонных работ по блоку биологической очистки, чтобы следующим летом провести гидравлические испытания. В 2026 году предполагается строительство пункта приёма ЖБО, трансформаторной подстанции, газовой котельной, а также начало возведения блока резервных иловых площадок и административно‑бытового корпуса.

Денис Паслер во время визита оценил значимость проекта для развития Сысертского округа: «Мы видим, что Сысерть и Сысертский район — привлекательная для жизни территория, поэтому местной администрации необходимо выстроить работу по созданию инженерной инфраструктуры, способствующей развитию муниципалитета. Новые очистные сооружения решают комплекс задач».

Строительство ведется поэтапно; согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены к декабрю 2028 года.