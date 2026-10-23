Траты россиян на получение медицинских услуг в частных клиниках удвоились за шесть лет

УрБК, Москва, 23.10.2026. Траты россиян на получение медицинских услуг в частных клиниках за шесть лет выросли в два раза, заявили «Известиям» в Национальном рейтинговом агентстве.

В 2020 году они составляли около 5,9 тыс. руб. на человека. По итогам 2026 года траты рискуют превысить 14 тыс. руб. Эксперты отметили, что рост рынка медицинских услуг вне системы ОМС сопровождается удорожанием почти всех основных видов помощи.

«Ощутимее всего выросли цены на услуги, которые характеризуются высокой долей затрат на квалифицированный труд, дорогое оборудование и расходные материалы», — отметили аналитики.

Заметнее всего — в два раза — повысились цены на стоматологию, а также на первичный прием врача-специалиста (+120%), лабораторную диагностику и стационарную помощь (+50%). Двузначными темпами дорожают консультации узких специалистов — неврологов, эндокринологов, кардиологов, а также пакеты «чек-ап». «Так, первичный осмотр стоматолога за 2020–2024 годы в России подорожал на 65%, а отдельные позиции, например протезирование, пломба, удаление с анестезией, — еще на десятки процентов», — прокомментировали в группе компаний «Евроонко» и «Юниклиник».

Цены на прием врачей и обследования растут гораздо быстрее, чем доходы населения, сказал в департаменте ДМС страховой компании «Двадцать первый век».

Стремительный рост цен может привести к снижению доступности платной медицины, сошлись во мнении эксперты. В результате пациенты могут чаще откладывать визиты к врачу и отказываться от плановых обследований.