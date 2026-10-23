ЕВРАЗ направил 690 тысяч рублей на обновление спортплощадки в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Спортивную площадку на территории школы № 81 в Нижнем Тагиле обновили при поддержке ЕВРАЗа. На реализацию проекта компания направила 690 тыс. рублей в рамках грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», сообщили в пресс-службе компании.

На площадке отремонтировали ограждение, установили две баскетбольные стойки со щитами и кольцами, а также волейбольную стойку с сеткой, нанесли разметку. Здесь планируют проводить тренировки и соревнования по стритболу и уличному волейболу, а также сформировать школьные сборные для участия в турнирах.

Площадка будет доступна не только учащимся, но и жителям микрорайона.

«Приверженность здоровому образу жизни закладывается с детства, и упускать этот момент нельзя. Именно поэтому мы поддерживаем развитие спортивной инфраструктуры в учреждениях образования. Но особенно важна встречная инициатива, когда сама школа предлагает проект и готова его реализовать. Партнерство дает результат. Обновленная площадка работает не только на школу, но и на весь микрорайон. Она делает спорт доступнее и меняет среду вокруг», — отметила директор благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.

Проект стал одним из 13 победителей грантового конкурса компании в Нижнем Тагиле в 2026 году. Всего на поддержку инициатив в городе ЕВРАЗ направил 7,5 млн рублей. Среди них — оснащение паллиативного отделения, создание инклюзивных пространств для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие детского технического творчества, спортивные проекты и благоустройство общественных территорий. Реализация поддержанных инициатив запланирована на 2026–2027 годы.