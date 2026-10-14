При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле обновили школьную спортплощадку

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. В Нижнем Тагиле на базе школы № 81 состоялась презентация проекта «Школьная спортивная площадка как центр развития спортивного мастерства». Проект стал победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». На реализацию инициативы компания направила 690 тыс. руб.

В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что на грантовые средства выполнен ремонт ограждения, установлены две баскетбольные стойки со щитами и кольцами, волейбольная стойка с сеткой, нанесена разметка. После реконструкции на площадке будут проходить тренировки и соревнования по стритболу и уличному волейболу. На базе школы планируется сформировать сборные команды для участия в турнирах. Обновленное пространство рассчитано не только на школьников, заниматься здесь смогут и жители микрорайона, что позволит вовлечь в спорт больше людей разных возрастов.

«Приверженность здоровому образу жизни закладывается с детства, и упускать этот момент нельзя. Именно поэтому мы поддерживаем развитие спортивной инфраструктуры в учреждениях образования. Но особенно важна встречная инициатива. Когда сама школа предлагает проект и готова его реализовать, партнерство дает результат. Обновленная площадка работает не только на школу, но и на весь микрорайон. Она делает спорт доступнее и меняет среду вокруг», — отметила директор Благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.

Проект стал одним из 13 победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Нижнем Тагиле в 2026 году. В число поддержанных инициатив вошли оснащение паллиативного отделения, создание инклюзивных пространств для детей с ОВЗ, программы детского технического творчества, спортивные направления и благоустройство общественных зон. На эти цели ЕВРАЗ направил 7,5 млн руб. Проекты будут реализованы в 2026–2027 годах.