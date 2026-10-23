Сенаторы предложили увеличить срок действия ТОР в моногородах до 20 лет

УрБК, Москва, 23.10.2026. Сенаторы предлагают увеличить с 10 до 20 лет срок действия территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах с наиболее сложной социально-экономической ситуацией и рисками ее ухудшения. Инициатива связана с тем, что часть резидентов не успевает воспользоваться предусмотренными для них льготами, сообщил сенатор Олег Голов на совещании в Совете Федерации 22 октября, пишет «Коммерсантъ».

Механизм ТОР запустили в 2014–2015 годах, а массовый вход резидентов пришелся на период до 2020 года. На ситуацию повлияли пандемия, специальная военная операция и санкции. По мнению сенатора, это осложнило реализацию инвестиционных проектов в моногородах.

Статус ТОР предоставляется на 10 лет и позволяет резидентам пользоваться налоговыми льготами, в том числе нулевыми ставками по налогам на прибыль, имущество и землю, а также сниженными страховыми взносами. Предложение о продлении срока действия режима для территорий первой и второй категорий — с наиболее сложным положением и рисками его ухудшения — обсуждается в Совете Федерации.

В Минэкономразвития РФ сообщили, что инициатива требует дополнительной оценки. «Предложение о продлении срока функционирования ТОР с 10 до 20 лет требует дополнительной экспертной оценки с учетом достигнутых результатов, бюджетных последствий и действующих механизмов господдержки», — отметили в ведомстве.

По данным Минэкономразвития, в 84 муниципальных образованиях действуют ТОР. К середине 2026 года их резиденты вложили в развитие 523 млрд руб. и создали 148 тыс. рабочих мест.

Заместитель главы Минэкономразвития Святослав Сорокин сообщил, что в 65 регионах России насчитывается 264 монопрофильных муниципальных образования, в которых проживает 13,3 млн человек. Среди мер поддержки таких территорий — льготное кредитование инвестиционных проектов по ставкам от 6% годовых и кредитование пополнения оборотных средств под 10%, а также инфраструктурные бюджетные и казначейские кредиты.

По данным Фонда развития территорий, за последние годы одобрено предоставление займов на 86 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов в моногородах.