Большинство ПВЗ могут стать убыточными при переходе на налог по кадастру

УрБК, Москва, 23.10.2026. Большинство пунктов выдачи заказов (ПВЗ) могут стать убыточными, если налог на имущество для них будут рассчитывать исходя из кадастровой стоимости объектов. Об этом предупредила Ассоциация участников рынка электронной коммерции, попросив правительство исключить соответствующее положение из поправок в Налоговый кодекс, пишут «Ведомости».

По оценке ассоциации, налоговые выплаты пунктов выдачи заказов могут превысить среднюю прибыль такого бизнеса.

В начале октября правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс в составе бюджетного пакета. Документ предусматривает включение ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база по налогу на имущество определяется по кадастровой стоимости.