В Госдуму внесли проект о налоговом вычете за услуги психолога

УрБК, Москва, 23.10.2026. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли законопроект о предоставлении социального налогового вычета за оплату услуг психологов. Об этом пишет ТАСС.

Авторами инициативы стали Владислав Даванков, Дарья Кислицына и Максим Гулин. Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 219 Налогового кодекса РФ.

Согласно документу, вычет предлагается предоставлять за расходы на психологические услуги для самого налогоплательщика и членов его семьи. Право на него будет действовать при условии, что специалист работает в сфере психического здоровья и соответствует квалификационным требованиям профессионального стандарта «Психолог-консультант».

Авторы инициативы указывают на существующую правовую неоднозначность: сейчас граждане могут получить социальный налоговый вычет за услуги медицинского психолога в медицинской организации, но не имеют такого права при оплате консультаций квалифицированного психолога-консультанта вне медицинского учреждения.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января года, следующего за годом его официального опубликования.