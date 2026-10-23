Рынок новостроек Екатеринбурга держится на местных покупателях

Екатеринбург в последнее время стабильно занимает второе место среди российских городов по объему жилищного строительства, уступая только Москве и уверенно опережая Краснодар и Санкт-Петербург. Одна из главных причин такого положения — высокий внутренний спрос на квартиры.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», 63% спроса на жилье (число запрошенных контактов продавца на платформе) в уральской столице приходится на жителей самого города. Еще 14% — покупатели с других территорий Свердловской области. Остальные 23% — жители других регионов.

Среди внешней аудитории лидируют Челябинская область (24% межрегионального интереса), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (16%) и Пермский край (13%). Также в топ-10 попали Москва (5%), Краснодарский край, Курганская область (по 4%), Башкортостан, Ямало-Ненецкий АО (по 3%), Забайкальский край и Тюменская область (по 2%).

Екатеринбург сохраняет привлекательность для покупателей из других регионов, но критической зависимости от них у города нет. И это скорее преимущество. На падающем рынке сильнее всего проседает спрос в городах, ориентированных на внешнюю аудиторию: когда иногородние покупатели уходят, найти новых оказывается сложно. Екатеринбург же опирается прежде всего на жителей города и своего региона, поэтому спрос на квартиры в новостройках здесь упал не так сильно, как в других миллионниках.

Сильный внутренний спрос опирается на высокие темпы экономического развития: в Екатеринбурге развит сегмент малого бизнеса, много крупных предприятий, емкий рынок труда и достаточно высокий уровень доходов населения. Согласно данным Росстата, средняя зарплата в уральской столице составляет 116 тыс. руб. — среди городов-миллионников по этому показателю она уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

Все это помогает поддерживать интерес к жилью. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, соотношение распроданности и строительной готовности в Свердловской области остается выше среднероссийского уровня. В августе 2026 года показатель составлял 77% против 68% в среднем по стране.

«Несмотря на значительный строительный портфель, регион сохраняет сравнительно устойчивое соотношение между темпами реализации квартир и готовностью проектов», — отмечают аналитики «Авито Недвижимости».

По данным Росреестра, в январе–августе 2026 года на Среднем Урале заключили суммарно 19,1 тыс. договоров долевого участия и договоров купли-продажи — на 14% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Доля ипотечных сделок составила 66%, увеличившись на 5 процентных пунктов.

Увеличение числа сделок привело к росту цен. Средняя цена квадратного метра в сделках за первые восемь месяцев 2026 года в Свердловской области составила 166 тыс. руб. — на 9% больше год к году. Средний бюджет покупки увеличился на 10%, до 7,8 млн руб.

Ранее ИАА УрБК писало о перенасыщении рынка новостроек Екатеринбурга. За последние десять лет объем строящегося жилья в городе вырос почти втрое — с 2 до 5,6 млн кв. м.