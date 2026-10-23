УрБК, Москва, 23.10.2026. Правительство России планирует повысить пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран с текущих 3 евро до 5 евро за литр, об этом сообщили «Коммерсанту» два источника на алкогольном рынке.

Соответствующее постановление должно быть издано в ноябре 2026 года. Один из собеседников не исключает, что новые пошлины начнут действовать сразу, а не с января 2027 года, как прогнозируют другие участники рынка.

Повышение пошлин закономерно приведет к росту стоимости импортного алкоголя, говорят участники рынка. При текущем валютном курсе оптовые цены вырастут примерно до 70–100 руб. за бутылку. Особенно чувствителен к такому повышению пошлин ценовой сегмент до 1,5 тыс. руб. за бутылку.

По оценке гильдии «Алкопро», импортная бутылка объемом 0,7 литра в массовом сегменте подорожает чуть более чем на 200 руб. На цене дорогого импорта это повышение почти не скажется. В сегментах дороже 3–5 тыс. руб. за бутылку повышение пошлин будет менее заметно для потребителей, сообщили в гильдии.

Российские производители ожидают, что из-за повышения пошлин российские производители спиртного увеличат активность на рынке для наращивания своей доли в ритейле. Например, будут выводить новинки, проводить промоакции. Впрочем, эксперты признают, что импортные торговые марки имеют устойчивый спрос на российском рынке.

Пошлина на импортный алкоголь из недружественных стран в размере 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее 3 евро за л действует в России с сентября 2024 года.