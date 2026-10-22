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Сотрудники ПНТЗ заняли десять призовых мест на корпоративном форуме «Горизонты»

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. Сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), филиала Трубной Металлургической Компании (ТМК), заняли десять призовых мест, в том числе три первых, на XXII ежегодном общекорпоративном форуме «Горизонты», который организует Корпоративный университет ТМК2U.

В пресс-службе завода сообщили, что специалисты ПНТЗ победили в треках «Охрана труда и промышленная безопасность», «Снабжение» и «Управление качеством», а в других треках и конкурсе «Мастерская лидерства ТМК» завоевали призовые места. Кроме того, в рамках форума были награждены победители других ежегодных конкурсов ТМК. ПНТЗ взял первое место в конкурсе «КорпМиссия: Человек и Общество» за лучшую работу с персоналом. Также представители ПНТЗ получили высшие награды в специальных конкурсах «Лидер непрерывных улучшений» и «Лучший молодой изобретатель ТМК», а специалисты отдела по связям с общественностью и отдела медийных проектов победили в конкурсе корпоративных СМИ им. Папина в номинации «Бизнес».

Участие в «Горизонтах» приняло и руководство завода: на пленарной сессии в деловой части мероприятия в качестве одного из спикеров выступил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров. «Наши специалисты в очередной раз доказали, что профессионализм и искренняя вовлеченность — основа общего успеха. Корпоративный форум «Горизонты» позволяет каждому сотруднику реализовать свой потенциал, внося конкретные идеи в решение бизнес-задач ТМК. Поддержка компании превращает инициативы металлургов в по-настоящему важные и яркие проекты», — сказал Владимир Топоров.

Участники финала «Горизонтов» определились по итогам проведения 18-ти треков Молодежной научно-практической конференции (МНПК) на заводском уровне и предварительного этапа, прошедшего в гибридном формате. В течение нескольких дней финального этапа «Горизонтов» представители разных предприятий ТМК в командах разрабатывали инструменты и подходы для решения прикладных бизнес-задач, а затем защищали проекты перед топ-менеджментом компании.

Форум «Горизонты» направлен на системный поиск, отбор и продвижение наиболее одаренных, подготовленных, инициативных специалистов и руководителей. Сквозной темой этого года стало использование генеративного искусственного интеллекта, всего он собрал около 600 участников.

Филиал ПАО «ТМК» Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) — один из ведущих в России производителей стальных труб для газо- и нефтедобывающей промышленности, энергетики, машиностроения, электроники, медицины, химической отрасли, строительства и коммунального хозяйства. Предприятие выпускает свыше 12 тыс. типоразмеров труб и баллонов из 150 марок углеродистых, низколегированных и легированных сталей по 34 российским, 25 иностранным стандартам и по 250 техническим условиям, а также 11 типоразмеров непрерывнолитой трубной заготовки из 167 марок стали. На предприятии работают около 7 тыс. человек.


Обратите внимание: в исходном файле фраза «всего он собрал около 600 участников» дублируется (встречается дважды подряд) — в тексте выше я оставил её один раз, в конце абзаца о форуме.

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