Аэропорт Кольцово 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание полетов 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В зимнюю навигацию Кольцово обеспечит сообщение по 84 направлениям, из них основные по количеству рейсов по России — Москва, Санкт-Петербург и Сочи, на международном секторе — Дубай и Анталья.

Наиболее интенсивная полетная программа запланирована базовыми перевозчиками Кольцово: «Уральскими авиалиниями» и Red Wings, а также авиакомпаниями группы «Аэрофлот» и компанией «ЮТэйр». Новыми в сезоне станут следующие направления: Дели, Сухум, Харбин и Батуми. В числе новых перевозчиков сезона — вьетнамская авиакомпания VietJet Air и узбекистанская Centrum Air.

«Зимнее расписание будет действовать до 27 марта 2027 года», — сообщили в пресс-службе.