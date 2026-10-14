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Вчера12:51

Из Кольцово запускает рейсы вьетнамский авиаперевозчик

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air открывает чартерную полетную программу 26 октября рейсом на Фукуок из международного аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

В пресс-службе «Кольцово» сообщили, что полеты на Фукок запланированы с периодичностью два раза в 10–11 дней. С 1 ноября авиаперевозчик планирует выполнять рейсы до еще одного курорта Вьетнама — города Нячанг. Частота полетов также составит два раза в 10-11 дней.

Перевозить туристов Свердловской области авиаперевозчик будет на широкофюзеляжных самолетах Airbus А-330-300, способных брать на борт почти 380 пассажиров. Чартерная программа рассчитана на всю зимнюю навигацию, рассказали в пресс-службе.

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