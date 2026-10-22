Денис Паслер дал старт отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026.Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о начале отбора кандидатов на должность главы Екатеринбурга. Соответствующее распоряжение от 20 октября 2026 года опубликовано на портале правовой информации.

Для рассмотрения кандидатур сформирована специальная комиссия из семи человек. В ее состав вошли: заместитель губернатора Сергей Никонов, вице‑губернатор Василий Козлов, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, председатель городской думы Екатеринбурга Анна Гурарий, директор департамента по противодействию коррупции Андрей Оборок, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин, а также первый вице‑спикер Законодательного собрания Аркадий Чернецкий.

Право выдвигать кандидатов предоставлено парламентским партиям, Общественной палате Свердловской области и отраслевым объединениям местного самоуправления.

Срок на выдвижение кандидатов составляет 60 дней — он отсчитывается с момента отставки прежнего главы города Алексея Орлова.