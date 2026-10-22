ГлавнаяНовости
Сегодня13:49

Денис Паслер дал старт отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026.Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о начале отбора кандидатов на должность главы Екатеринбурга. Соответствующее распоряжение от 20 октября 2026 года опубликовано на портале правовой информации.

Для рассмотрения кандидатур сформирована специальная комиссия из семи человек. В ее состав вошли: заместитель губернатора Сергей Никонов, вице‑губернатор Василий Козлов, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, председатель городской думы Екатеринбурга Анна Гурарий, директор департамента по противодействию коррупции Андрей Оборок, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин, а также первый вице‑спикер Законодательного собрания Аркадий Чернецкий.

Право выдвигать кандидатов предоставлено парламентским партиям, Общественной палате Свердловской области и отраслевым объединениям местного самоуправления.

Срок на выдвижение кандидатов составляет 60 дней — он отсчитывается с момента отставки прежнего главы города Алексея Орлова.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
07 мая 202613:46

Продажи водки выросли в первом квартале на 2,3%, производство снизилось на 4,2%

УрБК, Москва, 07.05.2026. Розничные продажи водки в России в январе–апреле 2026 года выросли на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 23,37 млн дал, коньяка снизились на 1%, до 4 млн дал. Производство водки сократилось за год на 4,2%, до 18,34 млн дал, коньяка — на 0,2%, до 2 млн дал. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля. В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за этот период выросли на 0,8%, до 64 млн декалитров (дал), спиртных напитков крепостью выше 9% – на 3,6%, до 38,34 млн дал, продажи слабоалкогольной
22 мая 202313:46

В Свердловской области назначены члены комиссии по отбору кандидатов на должность главы Среднеуральска

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Свердловской области назначены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа Среднеуральск. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации региона. В комиссию вошли первый заместитель руководителя аппарата губернатора — директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Вадим Дубичев, советник заместителя губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Елена Омарова, замдиректора департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Наталья
13 октября 202313:46

Анна Гурарий избрана председателем Екатеринбургской городской думы

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Екатеринбургская городская дума восьмого созыва на своем третьем внеочередном заседании избрала председателя. Представительный орган муниципальной власти возглавила Анна Гурарий, которая руководит департаментом политологии и социологии УрФУ. Так как должность председателя является освобожденной, Анне Гурарий придется оставить предыдущее место работы. Выборы председателя прошли на безальтернативной основе, никаких других кандидатур выдвинуто не было. От выступления перед голосованием Анна Гурарий отказалась. Вопрос по выборам председателя был единственным в