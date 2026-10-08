Город как соинвестор

В лофте «Домна» состоялась конференция Ассоциации предпринимателей Екатеринбурга, посвященная формированию городской деловой среды. В мероприятии приняли участие представители власти и известных компаний. Основной фокус дискуссии был смещен с общих деклараций на практические механизмы сотрудничества органов власти и частного сектора.Участники обсудили актуальные меры поддержки, имущественные преференции и образовательные инициативы, определяющие развитие деловой среды региона на ближайшие годы.

Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий привела примеры успешной кооперации: квартал «Архангел Михаил», благоустройство пространства под Макаровским мостом и парк Энгельса. Роль администрации в этих проектах заключалась в подготовке проектной документации и интеграции объектов в городскую транспортную сеть, тогда как частный капитал отвечал за создание социальных объектов.

Отдельное внимание было уделено имущественной поддержке некоммерческих организаций. Согласно решению городской думы, организации в сферах образования, творчества и социальной работы могут получать муниципальные помещения в пользование без проведения торгов. При этом спикер подчеркнула важность соблюдения законодательных границ:

«Мы всегда за, когда к нам приходят с инициативой, но, естественно, мы вправе направлять муниципальный бюджет туда, куда мы это можем делать по закону. Не все то, что находится в городе, автоматически относится к администрации», — отметила Анна Гурарий.

В качестве примера она привела памятник «Клавиатура»: поскольку объект не находится на муниципальном балансе, его модернизация исключает прямое бюджетное финансирование, однако администрация готова предоставлять полную консультационную поддержку для поиска законных путей реализации подобных идей.

Основательница школы цифровых технологий Ольга Апалькова разобрала пример синергии частного образовательного проекта и школы № 212. «Партнерство — это когда двум сторонам взаимно интересно сотрудничать друг с другом», — пояснила она.

Инициатива исходила от администрации учебного заведения: директор предварительно изучил запросы родительского сообщества, и единогласно было принято решение усилить профиль школы за счет внедрения программ по информационным технологиям. В качестве встречного предложения бизнес озвучил готовность повышать цифровую грамотность педагогов и проводить городские просветительские акции, включая изучение основ информационной безопасности и противодействия травле в интернете. Обсуждалась идея проведения общегородской «ночи цифровых технологий»:

«У нас порядка 10 тыс. человек уже хотят заявиться, приехать, все это рассказать и посмотреть», — отметила О. Апалькова, указывая на высокий спрос на подобные форматы.

В ходе дискуссии основательница школы цифровых технологий затронула тему городских объектов, нуждающихся в модернизации, и предложила разработать концепцию обновления памятника «Клавиатура».

«Есть у нас памятник клавиатуры. Мне было бы интересно понять, к кому я могу обратиться для того, чтобы его усовершенствовать. У меня есть целая концепция, как его оживить. Я хочу, условно говоря, добро городу причинить — восстановить объект и сделать его видной карточкой города», — сказала Ольга Апалькова.

Спикер также отметила, что для реализации подобных инициатив бизнесу необходима навигационная поддержка со стороны города: подсказка, в какое подразделение обращаться и на какие нормативные акты опираться. По ее словам, одного только желания предпринимателя недостаточно.

«Может быть, действительно имеет смысл общий уровень грамотности в компьютерных технологиях повышать у наших учителей. Мы тоже готовы с этим выходить, но понятно, что только своей инициативой и желанием мы этого не добьемся. Надо, чтобы администрация как-то посодействовала, может быть, министерство образования», — добавила спикер.

В ответ Анна Гурарий пояснила правовой статус объекта и обозначила границы полномочий муниципалитета.

«Клавиатура не стоит на нашем балансе, поэтому чтобы нас бизнес-сообщение превратно не понимало. Мы всегда за, когда к нам приходят с инициативой, но мы вправе направлять муниципальный бюджет туда, куда мы это можем делать по закону. Если есть такие инициативы, мы не отказываем в консультациях, мы всегда открыты. Но для нас важно, про какую собственность, про что идет речь. Не все то, что находится в городе, автоматически относится к администрации города и к региону. У нас огромное количество федеральных земель, и в этом смысле всегда есть ограничения», — отметила председатель городской думы Екатеринбурга.

В качестве примера она привела отдаленный микрорайон Кольцово, где значительная часть земель находится в федеральной собственности либо в собственности самого микрорайона, что осложняет реализацию совместных проектов как для администрации, так и для бизнеса. По словам спикера, в таких ситуациях определяющую роль играет опора на закон и действующую нормативную базу.

Президент банка УБРиР Алексей Долгов отметил, что устойчивость партнерства базируется на совпадении установок бренда и потребностей сообщества:

«Клиент хочет не просто пользоваться продуктом, а быть соучастником», — подчеркнул он, приводя в пример совместные с министерством образования программы по повышению финансовой грамотности населения.

Заместитель министра экономики и инвестиций региона Евгений Тиханов обозначил структуру государственной поддержки: сеть из более чем 50 муниципальных фондов, 8 бизнес-инкубаторов и 3 центра «Мой бизнес». Тематика обучающих программ формируется на основе регулярных опросов.

«Это большая сеть, которая позволяет нам достаточно оперативно чувствовать боли предпринимателей. Если ранее приоритетом были электронная коммерция и социальные сети, то сейчас основной запрос касается внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы», — заявил Тиханов.

Финансовая поддержка реализуется через Свердловский областной фонд, предоставляющий займы до 5 млн руб. по ставке около 10,5% годовых на пополнение оборотных средств или обновление оборудования. Дополнительным каналом обратной связи выступает Совет при губернаторе по развитию малого и среднего предпринимательства, заседания которого проходят с видеосвязью для всех муниципалитетов.

«По итогам таких встреч принимаются конкретные решения, которые имеют обязательное требование к исполнению для органов власти», — резюмировал заместитель министра.