ФНС разработает единый переходный налоговый режим для микробизнеса и самозанятых

УрБК, Москва, 22.10.2026. Правительство России совместно с деловыми объединениями подготовит переходный специальный налоговый режим для самозанятых. Об этом заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Сатин на Всероссийском налоговом форуме ТПП РФ, пишет РБК.

Переходный режим рассчитан и на пользователей автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН). Режим обеспечит плавный рост налоговой нагрузки. Подготовить его планируется до конца 2026 года или к началу 2027 года, сообщил Д. Сатин.

«Должна быть сформирована единая концепция так называемого единого переходного специального налогового режима, который позволял бы компании по мере роста понемногу увеличивать налоговую нагрузку, чтобы она не была рывковой»,— рассказал Д. Сатин, отметив, что именно «рывки» при изменении налоговой нагрузки являются преградой для развития бизнеса и стимулируют предпринимателей к дроблению.

Экспериментальный режим самозанятости действует в России с 2018 года и рассчитан до 2028 года включительно. Он предусматривает льготное налогообложение: 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц. Экспериментальный режим самозанятости, автоУСН — до 2027 года. «Ждать сейчас окончания обоих этих спецрежимов совершенно не стоит. Нам нужно искать новые решения, которые позволят не уйти в тень физическим лицам»,— резюмировал Д. Сатин.

В Совет федерации предлагали досрочно завершить эксперимент в начале 2026 года. Премьер-министр Михаил Мишустин не согласился. В деловых объединениях надеются на сохранение льготного режима и рост порогов дохода самозанятых.