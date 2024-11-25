В Свердловской области с 1 февраля начнет действовать налоговый режим автоУСН

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2024. Депутаты Заксобрания Свердловской области рассмотрят законопроект о новых налоговых ...16.04.2024 Количество самозанятых свердловчан достигло 290 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Свердловской области на сегодняшний день насчитывается более 288 тыс. самозанятых. ...16.07.2019 Российские регионы с 2020 года смогут вводить режим самозанятых
УрБК, Москва, 16.07.2019. С 2020 года любой российский регион сможет вводить режим самозанятых. Об этом заявил глава ...24.03.2015 В Госдуму внесен законопроект о специальных налоговых режимах для предпринимателей
УрБК, Москва, 24.03.2015. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий представительным органам регионов ...16.11.2011 Завершается срок подачи заявлений о переходе на упрощенную систему налогообложения на 2012 год
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2011. 30 ноября 2011 года заканчивается срок для подачи заявлений о переходе на упрощенную ...