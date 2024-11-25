В Свердловской области с 1 февраля начнет действовать налоговый режим автоУСН

УрБК, Москва, 22.01.2025. С 1 февраля налоговый режим автоУСН начнет действовать в Свердловской, Белгородской, Запорожской областях, в республиках Карелия, Марий Эл и Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России.



Отмечается, что с 1 января этот налоговый режим стал доступен налогоплательщикам города Байконура и еще 58 регионов РФ (в том числе пилотных Москвы, Подмосковья, Калужской области и республики Татарстан). С начала этого года к режиму присоединились около 5 тыс. предпринимателей. Всего автоУСН применяют более 22,7 тыс. предпринимателей.



«С 2025 года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, и самозанятые ИП вправе перейти на автоУСН с первого числа любого месяца, а не с 1 января, как было раньше. Для этого нужно уведомить налоговый орган о переходе на специальный налоговый режим и об отказе от применения УСН или НПД. Например, чтобы начать применять автоУСН с 1 апреля, подать заявление об отказе от других систем налогообложения нужно до 31 марта», — говорится в сообщении.