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Популярные марки бензина подешевели в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. В Свердловской области за неделю ощутимо подешевели самые ходовые виды топлива. Это следует из недельных данных Свердловскстата.

Бензин АИ‑92 подешевел на 4,25% по сравнению с уровнем от 12 октября и стоит 70,77 руб. за литр. Стоимость АИ‑95 снизилась на 2,58% — текущая цена составляет 75,34 руб.за литр.

При этом дизельное топливо подорожало на 0,44%, его цена достигла 83,98 руб.за литр. Бензин марки АИ‑98 и выше прибавил 0,15% и реализуется по цене 100,26 руб.за литр.

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