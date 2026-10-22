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Стоимость ланча в Екатеринбурге выросла почти на 40% за два года

УрБК, Москва, 22.10.2026. Средняя стоимость бизнес-ланча в российских городах-миллионниках в октябре достигла 479 руб. Сильнее всего ланчи подорожали в Екатеринбурге — на 37%, до 448 руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты 2ГИС. 

Наравне с Екатеринбургом впечатляет и рост цен на бизнес-обеды в Омске — ланчи выросли в цене на 35,2% до 378 руб., в Перми — на 32,7% до 424 руб. В Москве бизнес-ланчи прибавили 28,7% до 547 руб., а в Санкт-Петербурге – 23,9% до 440 руб. По данным сервиса, за два года данный показатель в целом по стране увеличился на 27,5%.

Рост цен подтверждают и рестораторы. Что касается причин роста цен, источники указывают на повышение закупочных цен на продукты, рост заработной платы персонала и коммунальных платежей. Некоторые рестораны (например, «Мясо & рыба», «Мама Тата») стараются сдерживать цены для привлечения клиентов, в то время как Pizza 22 cm и «Шашлычная» значительно повысили цены.

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