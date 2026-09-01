В России сокращается число баров

УрБК, Москва, 01.09.2026. Общее количество баров в российских городах-миллионниках за год снизилось на 6% и составило по данным на август этого года 5,9 тыс. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты 2ГИС.

В частности, в Краснодаре число таких заведений сократилось на 10%, до 285 шт., а в Омске — на 7%, до 101. А вот в Челябинске показатель, напротив, вырос на 8%, до 162 точек, в Нижнем Новгороде — на 5%, до 200, в Казани — на 4%, до 233, в Перми — на 3%, до 151.

В Москве количество баров за это же время достигло 1,9 тыс. точек, указывают в 2ГИС. Снижение по сравнению с августом 2025 г. составило 14%. В прошлом апреле в столице было 2 тыс. 200 таких заведений, и никаких изменений по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года зафиксировано не было.

Это результат перенасыщения рынка, а также стремления граждан к экономии и отказу от алкоголя, комментируют динамику эксперты.

Согласно подсчетам участников алкогольного рынка, опубликованным 10 августа этого года, продажи алкогольной продукции в российских ресторанах и барах в первом полугодии 2026 года снизились на 42,4% год к году, до 818,3 тыс. дал.