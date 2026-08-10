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10 августа 202611:49

Общепит сократил продажи алкоголя на 42%

УрБК, Москва, 10.08.2026. Продажи алкогольной продукции в российских ресторанах и барах в первом полугодии 2026 года снизились на 42,4% год к году, до 818,3 тыс. дал. Об этом свидетельствуют подсчеты участников алкогольного рынка, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

Речь идет об алкоголе без учета пива, сидра, медовухи и других аналогичных напитков. Для сравнения, в розничных магазинах продажи этой продукции за тот же период сократились лишь на 0,65%, до 96,7 млн дал.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в продажах вина — на 44,8%, до 361 тыс. дал. Реализация напитков крепостью более 9% сократилась на 39,78%, до 447,3 тыс. дал.

Снижение продаж в ресторанах связано в том числе с уменьшением клиентского трафика, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в январе-июне число чеков в ресторанах и барах по России снизилось на 4%, в Москве — на 11%.

При этом средний чек вырос на 8% по России, до 3,2 тыс. руб., и на 6% в Москве, до 4,5 тыс. руб. По словам Небольсина, посетители стали экономить и реже заказывать дорогие алкогольные позиции, отдавая предпочтение более доступным вариантам. Кроме того, участники рынка отмечают, что гости банкетов все чаще приходят со своим алкоголем.

По данным «Платформы ОФД», доля алкоголя в среднем чеке российских ресторанов за год снизилась на 4 процентных пункта, до 37%. В Москве показатель сократился на 5 процентных пунктов, до 32%.

Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук связывает снижение продаж алкоголя с общими кризисными явлениями в ресторанном бизнесе. По его словам, алкоголь в заведениях продается с высокой наценкой, поэтому посетители предпочитают либо отказаться от него, либо выбирать более дешевые напитки.

Совладелец ресторанных сетей Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe Хенрик Винтер отметил, что наценка на алкоголь в заведениях обычно составляет 200-300%. По его словам, из-за этого гости либо не заказывают спиртное, либо переходят на более доступные позиции — например, пиво и сидр. При этом, по словам совладельца сетей Wokker и «Брикет Маркет» Никиты Рогозного, снижение потребления алкоголя в ресторанах не означает аналогичного сокращения его потребления дома.

На динамику рынка также влияет сокращение числа заведений. В марте 2026 года количество ресторанов в городах-миллионниках России снизилось на 5% год к году, до 7,2 тыс. точек, кафе — на 6%, до 12,5 тыс., баров — на 11%, до 5,9 тыс., подсчитали в 2ГИС.

Ситуация различается в зависимости от региона и сезона, отметил гендиректор «Винторга» Родион Лукманов. По его словам, в регионах без выраженного туристического потока снижение выручки ресторанов достигало 15-20%. При этом традиционный рост продаж на юге России с мая также оказался менее выраженным из-за снижения турпотока на Черноморское побережье.

Еще одним фактором становится изменение потребительских предпочтений молодежи. В «Платформе ОФД» отмечают снижение спроса на алкоголь среди поколения зумеров. По словам Рогозного, молодые посетители могут выбирать более дорогие рестораны, но при этом редко заказывают алкоголь. Одновременно растут продажи безалкогольного вина.

На этом фоне рестораны расширяют предложение безалкогольных напитков и делают ставку на блюда с высокой маржинальностью. По словам директора сетей «Хочу Пури», «Батумико», «Хлеб и Нино», «Сулугули» и «Баклажани» Ольги Тарасовой, заведения вводят в том числе безалкогольные сеты, чтобы сохранять средний чек.

Участники рынка ожидают дальнейшего расширения безалкогольного предложения и пересмотра алкогольных карт в сторону более доступных позиций.

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