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На трассе Екатеринбург — Тюмень из-за ДТП ввели реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. На 64-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень в Белоярском районе организовано временное реверсивное движение. Причиной ограничения стало дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Газель». В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. На месте происшествия работает бригада скорой медицинской помощи, оказывающая пострадавшим необходимую помощь.

В настоящее время на участке ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства автомобильной аварии. Для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторовых ситуаций организовано реверсивное движение. Регулировка транспортных потоков на данном участке осуществляется инспекторами ДПС в ручном режиме.

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