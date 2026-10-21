Банки в РФ начнут отклонять переводы с устройств с вредоносным ПО с марта 2027 года

УрБК, Москва, 21.10.2026. Российские банки с 1 марта 2027 года будут обязаны выявлять вредоносное программное обеспечение на устройствах клиентов и отклонять денежные переводы при его обнаружении. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в подкасте на образовательной платформе регулятора «Финтрек».

«Был принят 210-й федеральный закон 26 июня этого года, с 1 марта банки будут обязаны защищать и приложения свои, и возможность входа через веб-версии для того, чтобы мониторить окружение вредоносного программного обеспечения на устройстве. Мы полагаем, что это дополнительно должно защитить наших граждан для того, чтобы как раз на такие схемы и уловки они не попадались. Человек должен дать согласие для того, чтобы это происходило. <…> Если будет выявлено, что на вашем аппарате выявлен вредонос, то банк отклонит операцию и предложит провести ее с безопасного устройства, либо предложит прийти в отделение», — сказал он.

По словам В. Уварова, мера направлена на дополнительную защиту клиентов от мошенничества. Проверка устройств будет проводиться с согласия пользователя.

Кроме того, закон устанавливает сроки нахождения физических лиц в базе данных Банка России о случаях и попытках совершения денежных переводов без добровольного согласия клиента. Впервые включенные в нее граждане будут находиться в базе один год, при повторном включении срок составит три года, уточнил представитель регулятора.