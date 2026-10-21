УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. В Екатеринбурге завершается благоустройство привокзальной площади — на сегодняшний день работы выполнены на 93%. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Речь идет о благоустройстве площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в Железнодорожном районе. На актуальный день там полностью выполнено фрезерование проезжей части, разобрана дорожная одежда и демонтирован плиточный камень, устроена дождевая и дренажная канализация. Близится к завершению и устройство тротуара, установка бортового камня и сети электроснабжения паркоматов.

До конца ноября 2026 года планируется завершить устройство контактной сети, освещения и светофоров на ул. Челюскинцев, уложить асфальт на парковке, установить архитектурно-художественную подсветку остановочных комплексов, облицевать подземный переход и установить поручни.

Работы по озеленению территории планируется закончить в 2027 году: на площади высадят более полусотни деревьев и кустарников, установят системы оповещения населения. Благоустройство площади началось в мае 2026 года под контролем временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга Рустама Галямова. Открытие привокзальной площади намечено на лето 2027 года. К этому же сроку планируется открытие ул. Вайнера и Пушкина, благоустройство которых также курирует Р. Галямов, сообщили в департаменте.