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Денис Паслер проверил благоустройство главных пространств в Екатеринбурге

Фото предоставлено департаментом информполитики администрации Екатеринбурга
Фото предоставлено департаментом информполитики администрации Екатеринбурга
Фото предоставлено департаментом информполитики администрации Екатеринбурга
Фото предоставлено департаментом информполитики администрации Екатеринбурга
Фото предоставлено департаментом информполитики администрации Екатеринбурга
Фото предоставлено департаментом информполитики администрации Екатеринбурга
Фото предоставлено департаментом информполитики администрации Екатеринбурга
Фото предоставлено департаментом информполитики администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировали ход благоустройства трех общественных пространств уральской столицы — площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), а также улиц Вайнера и Пушкина.

На площади УДТК ведется комплексное обновление инфраструктуры. Здесь меняют покрытия проезжей части и тротуаров, модернизируют освещение и инженерные сети, устанавливают системы видеонаблюдения, занимаются озеленением, а также размещают малые архитектурные формы — скамейки и урны, отметили в департаменте информполитики горадминистрации.

«Знаковый для региона памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу останется доминантой, вокруг которой организуют новое комфортное пространство. Транспортная и пешеходная логистика останутся прежними, но плиточное и асфальтовое покрытие будут полностью обновлены», — отметил Денис Паслер.

Реконструкция улицы Пушкина также находится в активной фазе. Проезжую часть, ранее имевшую четыре полосы, сузили до двух — движение по обновленному участку запустили в начале недели. Освободившееся пространство преобразуют в прогулочную аллею: здесь высадят 71 дерево и почти 11,5 тысячи кустарников, обустроят газоны, установят скамейки, урны и велодорожку.

По поручению губернатора особое внимание уделяется качеству работ — в частности, укладке тротуарной плитки, установке бордюров, оформлению газонов и кронированию деревьев. Кроме того, планируется привести в порядок крыльцо исторического здания — Доходного дома Уварова (ул. Пушкина, 4). Завершить все мероприятия на улице Пушкина рассчитывают осенью.

На улице Вайнера основной этап реконструкции близится к завершению: уложена новая плитка, обновлено освещение, продолжается ремонт подземного перехода. В дальнейшем специалисты планируют заняться благоустройством примыкающей к главной прогулочной зоне города улицы Попова.

«В центре Екатеринбурга последовательно обновляются ключевые общественные пространства. Наша задача — сделать их современными, удобными и при этом сохранить сложившийся облик и историческую среду. Важно, чтобы после завершения работ эти территории воспринимались как единое комфортное пространство для жителей и гостей города», — прокомментировал ход работа Рустам Галямов.

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