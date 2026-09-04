Денис Паслер проверил благоустройство главных пространств в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировали ход благоустройства трех общественных пространств уральской столицы — площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), а также улиц Вайнера и Пушкина.

На площади УДТК ведется комплексное обновление инфраструктуры. Здесь меняют покрытия проезжей части и тротуаров, модернизируют освещение и инженерные сети, устанавливают системы видеонаблюдения, занимаются озеленением, а также размещают малые архитектурные формы — скамейки и урны, отметили в департаменте информполитики горадминистрации.

«Знаковый для региона памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу останется доминантой, вокруг которой организуют новое комфортное пространство. Транспортная и пешеходная логистика останутся прежними, но плиточное и асфальтовое покрытие будут полностью обновлены», — отметил Денис Паслер.

Реконструкция улицы Пушкина также находится в активной фазе. Проезжую часть, ранее имевшую четыре полосы, сузили до двух — движение по обновленному участку запустили в начале недели. Освободившееся пространство преобразуют в прогулочную аллею: здесь высадят 71 дерево и почти 11,5 тысячи кустарников, обустроят газоны, установят скамейки, урны и велодорожку.

По поручению губернатора особое внимание уделяется качеству работ — в частности, укладке тротуарной плитки, установке бордюров, оформлению газонов и кронированию деревьев. Кроме того, планируется привести в порядок крыльцо исторического здания — Доходного дома Уварова (ул. Пушкина, 4). Завершить все мероприятия на улице Пушкина рассчитывают осенью.

На улице Вайнера основной этап реконструкции близится к завершению: уложена новая плитка, обновлено освещение, продолжается ремонт подземного перехода. В дальнейшем специалисты планируют заняться благоустройством примыкающей к главной прогулочной зоне города улицы Попова.

«В центре Екатеринбурга последовательно обновляются ключевые общественные пространства. Наша задача — сделать их современными, удобными и при этом сохранить сложившийся облик и историческую среду. Важно, чтобы после завершения работ эти территории воспринимались как единое комфортное пространство для жителей и гостей города», — прокомментировал ход работа Рустам Галямов.