В Екатеринбурге благоустройство улицы Вайнера и привокзальной площади завершат в 2027 году

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. В Екатеринбурге благоустройство ул. Вайнера и привокзальной площади завершится в 2027 году. Об этом заявил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов, сообщает департамент информполитики администрации города.

Он объяснил, что оба объекта требовали масштабной реконструкции и благоустройства, поэтому работы изначально были рассчитаны на два строительных сезона. «Контракты были заключены двухлетние — на 2026 и 2027 годы. Мы сразу понимали, что на каждом из этих объектов большой объем работы. На площадке у железнодорожного вокзала была огромная выемка грунта. Мы понимали, что такой объем не сделать за один сезон. К тому же высадка деревьев: нельзя сажать их в любое время — нужны условия. Поэтому все работы будут завершены в следующем году», — рассказал Р. Галямов.

На данный момент на ул. Вайнера уложена новая плитка, обновлено освещение, идет ремонт подземного перехода. После завершения этих работ специалисты займутся благоустройством ул. Попова, примыкающей к улице Вайнера. Там высадят почти 1,6 тыс. растений 15 видов, установят около 50 световых комплексов, системы видеонаблюдения и оповещения, скамейки с клумбами и урны.

На площади у железнодорожного вокзала — площади им. Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) ведется комплексное обновление инфраструктуры. В частности, продолжается обновление покрытия проезжей части и тротуаров, освещения и инженерных сетей. После завершения этих работ на площади установят систему видеонаблюдения, скамейки. Озеленение территории тоже входит в работы, рассказали в департаменте.