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Минпромторг уточнил список телекомоборудования для техсбора

УрБК. Москва, 21.10.2026. Минпромторг определил перечень телекомоборудования, попадающего под механизм технологического сбора (техсбор). Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости». 

В список вошли базовые станции (БС), коммутационные устройства, маршрутизаторы и аппаратура для приема, преобразования и передачи или восстановления данных. Техсбор собираются распространить на телекомоборудование после того, как оно пройдет эксперимент по маркировке, говорится в проекте постановления.

Размер платежа по техсбору рассчитывается по формуле: базовая ставка уменьшается или увеличивается, подтверждено ли происхождение товара. Сбор снижается на 33%, если электроника промаркирована и зарегистрирована в системе «Честный знак», в противном случае – растет на 33%. Размер базовой ставки по телекомоборудованию власти пока не раскрывали.

Нововведение может негативно повлиять на темпы развития выделенных сетей и облачных сервисов, предупреждают эксперты.

Техсбор — новый обязательный неналоговый платеж в федеральный бюджет. Он распространяется на производителей и импортеров электроники, электронной компонентной базы и продукции с ее содержанием.

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