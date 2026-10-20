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Минпромторг России предложил ввести маркировку банкоматов

УрБК, Москва, 20.10.2026. Минпромторг России предложил провести с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2028 года эксперимент по маркировке некоторой радиоэлектронной продукции вдобавок к техсбору. Эксперимент предлагается провести в пять этапов.

Первым этапом (с 1 декабря 2026 года по 30 сентября 2027 года) планируется провести эксперимент по маркировке кассовых аппаратов, банкоматов, машин для сортировки, подсчета или упаковки монет. Вторым этапом (с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года) предусмотрен эксперимент для счетных машин и калькуляторов, блоков обработки данных, консолей для видеоигр и другой продукции.

На третьем этапе (с 15 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года) эксперимент будет проведен в отношении видеофонов, домофонов, приемной аппаратуры для телевизионной связи и другой радиоэлектроники. На четвертом этапе (с 15 декабря 2026 года по 31 января 2028 года) — в отношении посудомоечных машин, пылесосов, стиральных машин, электробритв, электроутюгов и другой продукции.На пятом этапе (с 15 декабря 2026 года по 31 мая 2028 года) эксперимент затронет вентиляторы, установки для кондиционирования воздуха, электрические устройства сигнализации, микроскопы и другое.

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