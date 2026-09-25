Минпромторг раскрыл ставки технологического сбора на электронику

УрБК, Москва, 25.09.2026. Базовая ставка технологического сбора для ноутбуков в России может составить 746 руб. за единицу, для смартфонов — 373 руб., сообщили в Минпромторге. Размер сбора будет зависеть от наличия информации о товарном знаке и модели в системе маркировки.



Для ноутбуков при наличии соответствующих сведений в системе маркировки ставка составит 500 руб. за единицу, при их отсутствии — 992 руб.



Для смартфонов базовая ставка составит 373 руб., при наличии информации о товарном знаке и модели — 250 руб., при отсутствии таких сведений — 496 руб.



Технологический сбор для проводных телефонов с беспроводной трубкой составит 149 руб. Базовая ставка при наличии информации в системе маркировки будет установлена на уровне 100 руб., при отсутствии сведений — 198 руб.



Для сотовых аппаратов базовая ставка составит 75 руб., при наличии информации о товарном знаке и модели — 50 руб., при отсутствии — 100 руб. Для прочих телефонных аппаратов сбор составит 37 руб., 25 руб. и 49 руб. соответственно.



Введение технологического сбора на отдельные виды электронной и радиоэлектронной продукции планируется с 1 декабря. Как ранее сообщал Минпромторг, дифференциация ставок должна снизить инфляционные риски от введения нового платежа и защитить наиболее уязвимые сегменты рынка электроники.