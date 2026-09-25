Минпромторг вводит технологический сбор на смартфоны и компьютеры

УрБК, Москва, 25.09.2026. Технологический сбор на отдельные виды электронной и радиоэлектронной продукции планируют ввести в России с 1 декабря. Размер платежа будет зависеть от типа устройства, а также от наличия сведений о его бренде и модели в государственной системе мониторинга, сообщили в Минпромторге.



Согласно предварительным ставкам, сбор за компьютеры массой до 10 кг с центральным блоком обработки данных, клавиатурой и дисплеем составит 500 руб. Если информация о марке и модели устройства отсутствует в системе, ставка составит 992 руб.



Для проводных телефонов с беспроводной трубкой сбор установлен в размере 100 руб., а при отсутствии сведений в системе — 198 руб. За смартфоны планируется взимать 250 руб., при отсутствии информации о бренде и модели — 496 руб. Сбор за телефонные аппараты для сотовых и других беспроводных сетей составит 50 руб., а без данных в системе — 100 руб.



В Минпромторге заявили, что дифференцированные ставки должны снизить инфляционные риски от введения нового платежа и защитить наиболее уязвимые сегменты рынка электроники.



Тарифы содержатся в проекте приказа ведомства.