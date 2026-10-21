В России резко выросло число закрытых бутиков

УрБК, Москва, 21.10.2026. Ретейлеры в России нарастили в текущем году сокращение числа физических магазинов и бутиков. Это следует из данных консалтинговой компании NF Group по итогам III квартала, которые приводят «Ведомости».

Согласно приведенным данным, около 60 российских ретейлеров сокращают число торговых точек на фоне финансовых трудностей. Наибольшая доля компаний, пересмотревших стратегию развития, приходится на сегмент одежды и обуви — 37 брендов. По четыре игрока представлены в категориях «товары для дома» и «косметика и парфюмерия», три марки относятся к сфере общественного питания. Остальные компании работают в сегментах бытовой техники и электроники, а также ювелирных изделий.

Среди ретейлеров, заявивших о пересмотре стратегии, NF Group выделяет универмаг «Стокманн», бренды CR, XC, RE, «Син» и MO (входят в FES Retail), а также Lime и Terranova. В список попали сети Redecoro и «Культура дома». В косметическом сегменте корректировки проводят «М. Косметик», The Act и Oomph. 35% брендов, пересмотревших стратегию в 2026 году, решили закрыть все физические магазины, отмечают в NF Group.