Около 60 брендов представили свои коллекции в «Домне» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. Около 60 российских брендов одежды и аксессуаров представили свои коллекции байерам из России и зарубежных стран в шоуруме креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля креативных индустрий. Об этом сообщает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

На площадке прошло более 360 индивидуальных переговоров представителей российских брендов одежды и аксессуаров с байерами в ходе торгово-закупочной сессии «нулевого» дня фестиваля, по итогам встреч стороны достигли предварительных договоренностей о сотрудничестве и поставках, сообщили организаторы. В сессии приняли участие представители 24 мультибрендовых пространств из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана, а также почти 60 российских брендов. Переговоры продолжатся с представителем магазина премиальной одежды из ОАЭ.

Байеры посетили шоурум российских брендов в креативном кластере «Домна» и ознакомились с коллекциями производителей из Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Калининградской, Мурманской и Смоленской областей, Пермского и Красноярского краев.

«Биржа контактов для модной индустрии проходит в Екатеринбурге в третий раз. Это значимое межрегиональное и международное событие, которое помогает расширять рынки компаниям Свердловской области и других регионов, создавать базу для долгосрочного коммерческого партнерства. Это эффективный инструмент прямого выхода на новых закупщиков, помощи в развитии предприятий моды, которые уже готовы к масштабированию», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Д. Ионин.

Встречи проходили по заранее сформированному графику. Представители брендов рассказывали о продукции, производственных возможностях и планах развития.

«В этом году мы не проводим модные показы, решили уйти в максимально прикладную историю: в первый день проходит биржа контактов и В2В встречи, а дальше — открытые продажи широкой аудитории. Мы спланировали более 360 встреч между байерами и представителями брендов, которых они выбрали для переговоров. Предварительных договоренностей много. В ближайшее время подведем итоги и расскажем о них подробнее», — сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства В. Пиличев.

В торгово-закупочной сессии приняли участие, в частности, московские универмаги Trend Island и «ТЕЛЕГРАФ», екатеринбургский Универмаг В, сеть магазинов Maker и пространство SUBBOTA из Санкт-Петербурга, тюменский концепт-стор «СМысЛЫ», магнитогорское пространство BRÚT и универмаг ИМЕНА из Московской области.

«Я уже в третий раз в Екатеринбурге на мероприятиях, связанных с развитием фэшн-индустрии, которые проводит региональное правительство. Это классный формат, когда можно одномоментно в одном месте познакомиться с большим количеством людей, обменяться опытом. Сегодня наш покупатель очень требовательный — к ткани, дизайну, к бренду, потому что покупать просто вещи уже не интересно. Прежде чем ехать сюда, мы знали, с кем будем встречаться, понимали ассортимент. И, честно говоря, мне очень нравится все, что я увидел с точки зрения качества. У нас сегодня было 11 встреч. Я думаю, что будет около восьми контрактов», — рассказал генеральный директор универмага Trend Island, основатель универмагов «ТЕЛЕГРАФ» Н. Константинов.

География зарубежных участников включала Дубай, Лондон, Баку, Минск, Астану, Караганду, Алматы, Ташкент и Бишкек.

В ближайшие два дня шоурум российских брендов будет работать в открытом режиме: 25 августа — с 14:00 до 20:00, 26 августа — с 10:00 до 20:00. Для посетителей фестиваля на выделенный ассортимент предусмотрены скидки до 50%. В шоуруме представлены женская повседневная одежда, образы для выхода и спорта, сумки, аксессуары и головные уборы, а также продукция двух детских брендов.