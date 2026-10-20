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Ozon введет ежемесячную плату для владельцев пунктов выдачи заказов

УрБК, Москва, 20.10.2026. Ozon с 1 декабря 2026 года введет ежемесячную плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), она составит от 1 до 550 руб. в зависимости от срока работы пункта. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на информацию компании.

При этом размер платы не превысит 1% от ежемесячного вознаграждения владельца пункта. С 1 июля 2027 года тарифы планируется повысить: плата составит от 1 до 2,2 тыс. руб. в месяц.

В Ozon подтвердили РБК введение нового платежа. В компании пояснили, что отношения с владельцами ПВЗ регулируются агентским договором, а услуги агента должны оплачиваться в соответствии с законом.

«Взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора. По закону услуги агента должны оплачиваться, поэтому, чтобы соответствовать нормам закона, с 1 декабря мы начнем брать минимальную плату с ПВЗ», — сообщили в компании.

Для пунктов, работающих менее года, платеж составит 1 руб. Плата также не будет превышать 1% от вознаграждения владельца за заказы, уточнили в Ozon.

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