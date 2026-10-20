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День открытых дверей ПАО «Россети Урал» пройдет 22 октября в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. День открытых дверей ПАО «Россети Урал», посвященный технологическому присоединению к электрическим сетям, пройдет 22 октября в Екатеринбурге.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что встреча продолжит совместную работу правительства региона и «Россети Урал» по упрощению процедур технологического присоединения. По поручению губернатора Дениса Паслера при правительстве региона создана постоянно действующая рабочая группа, которая помогает бизнесу оперативно разбирать сложные случаи подключения к электросетям. В нее могут обращаться представители строительной, промышленной и логистической отраслей.

На мероприятии представители региональных органов власти и компании «Россети Урал» расскажут об изменениях законодательства, возможностях электронного портала технологического присоединения, условиях подключения объектов мощностью до 150 кВт и обеспечении электроэнергией крупных производств и центров обработки данных. Представители компании также разъяснят особенности технологического присоединения объектов малого бизнеса и крупных потребителей. После деловой программы участники смогут получить индивидуальные консультации специалистов.

Отдельную площадку организует Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области: предприниматели смогут обсудить подбор инвестиционных площадок, сопровождение проектов, преодоление административных барьеров и доступные меры государственной поддержки.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу: Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, площадка «Точка кипения. Екатеринбург». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация, сообщили в департаменте.

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