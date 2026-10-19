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Вчера14:33

В России упали импорт и потребление нержавеющей стали

УрБК, Москва, 19.10.2026. Потребление нержавеющей стали в России в I полугодии 2026 году сократилось на 24% до 214 тыс. 350 т. Об этом пишут «Ведомости», со ссылкой на Ассоциацию потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов (ассоциация «Спецсталь»).

Цифр за восемь месяцев ассоциация не приводит. Ввоз в Россию продукции из нержавеющей стали тоже сократился — на 12% за восемь месяцев 2026 года к аналогичному периоду прошлого года, говорится в материалах.

Абсолютных значений ассоциация не приводит. В данные «Спецстали» включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы.

Потребителей останавливает снижение выпуска собственной продукции, импортозамещение и высокая стоимость денег, комментируют динамику эксперты.

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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