ЕВРАЗ НТМК вложил более 50 млн рублей в цифровизацию контроля бандажей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. ЕВРАЗ НТМК ввел в эксплуатацию цифровую установку ультразвукового контроля бандажей железнодорожных колес. Оборудование позволяет выявлять скрытые дефекты внутри изделий и проверять до 13 тыс. бандажей в месяц. Инвестиции в проект превысили 50 млн руб., сообщила пресс-служба комбината.

Новая установка заменила оборудование, ресурс которого был исчерпан. Она проверяет бандажи по трем схемам вместо двух. При согласовании с заказчиком дополнительно контролируется состояние гребней — выступающих частей, которые удерживают колесную пару на рельсах.

Установка работает по принципу эхо-импульсной дефектоскопии. Ультразвуковые сигналы проникают в металл и отражаются от внутренних дефектов, включая скрытые трещины и несплошности. Цифровой дефектоскоп отображает результаты на мониторе, после чего специалист принимает решение о годности изделия, необходимости доработки или отбраковке.

Бандаж — стальной элемент железнодорожного колеса, который непосредственно соприкасается с рельсом и принимает на себя основную нагрузку. Его качество влияет на безопасность движения, поэтому каждое изделие проходит выходной контроль на соответствие геометрическим параметрам и отсутствие внутренних и поверхностных дефектов.

Проект реализовали профильные подразделения комбината совместно с «ЕвразТехникой» в рамках программы цифровой трансформации ЕВРАЗа. Оборудование и его элементную базу изготовили российские производители. Горячие и функциональные испытания установки прошли с участием представителей РЖД.

Новый комплекс встроен в линию контроля бандажей. Его внедрение направлено на повышение качества продукции, надежности оборудования и удобства его ремонта.