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Вчера13:03

Минфин планирует новые ограничения для производителей табака

УрБК, Москва, 19.10.2026. Минфин России предложил обязать производителей и импортеров табачной и никотинсодержащей продукции уведомлять о начале ее оборота в стране. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета». 

Согласно инициативе, уведомления будут проверять в Росалкогольтабакконтроле до допуска продукции на рынок. Если в документах обнаружат недостоверные, неполные или противоречивые сведения либо нарушения требований к составу и виду продукции, уведомление не зафиксируют в государственной информационной системе мониторинга товаров. Без этого продукцию нельзя будет ввести в оборот.

Механизм предполагается распространить на производителей и импортеров табачной и никотинсодержащей продукции. Он призван усилить контроль за оборотом товаров и сократить долю нелегальной продукции.

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