Глава СК РФ взял на личный контроль расследование ДТП с пострадавшими от электросамокатов детьми

Свердловская область вошла в топ-10 регионов с низкой аварийностью на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Свердловская область заняла шестое место в рейтинге регионов России по уровню аварийности на дорогах в первом полугодии 2026 года. На 100 тыс. единиц автотранспорта в регионе пришлось 50,9 ДТП с пострадавшими, следует из исследования РИА Новости на основе данных МВД РФ и Росстата. Рейтинг составлен по числу дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в январе-июне 2026 года в расчете на 100 тыс. единиц автотранспорта, включая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. Лидером рейтинга стала Чеченская Республика — там зафиксировано 10,7 ДТП с