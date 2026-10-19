Глава СК РФ взял на личный контроль расследование ДТП с пострадавшими от электросамокатов детьми
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование фактов травмирования детей электросамокатами в Екатеринбурге.
«В СМИ сообщается о двух случаях травмирования детей в Екатеринбурге. В одном из них мужчина на самокате совершил наезд на коляску с двухлетней девочкой, во втором – неизвестный сбил семилетнего мальчика и скрылся», — сообщает пресс-служба СК России.
По обоим фактам региональное следственное управление СКР возбудило уголовные дела по статье 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»).
Глава федерального ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить подробный доклад об обстоятельствах происшествий.